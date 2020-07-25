Tunus'taki Nahda Hareketi'nden "hükümetten dışlanması"çağrılarına kınama

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi ülkede kurulacak "hükümetten dışlanması" için yapılan çağrıları kınadı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli yabancı ajandalara hizmet etmek amacıyla bizi siyasetten ve hükümetten dışlamaya dönük çağrıları kınıyoruz." denildi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomi, toplum ve güvenlik koşullarının hatırlatıldığı açıklamada, hükümetin hızlı bir şekilde kurulması için Nahda'nın tüm partilere açık olduğu kaydedildi.

Nahda'nın Cumhurbaşkanı Kays Said'e kurulacak hükümet için Muhammed Hayyam et-Turki ve Muhammed Fadıl Abdulkafi'yi önerdiği aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in en uygun kişiyi görevlendireceğine güveniyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tunus'ta Demokratik Akım ve Halk Hareketi partilerinin yöneticileri, yeni kurulacak hükümette Nahda Hareketi Partisi'ne yer verilmemesi çağrısında bulunmuştu.

- Başbakan istifasını vermişti

Tunus'taki çok parçalı koalisyon hükümeti, partiler arasındaki görüş ayrılıkları ve Başbakan İlyas Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamaya başlamıştı.



Fahfah suçlamaları reddederken, koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi hükümetten desteğini çekme kararı almıştı.



Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetine güvenoyunun geri çekilmesini talep etmişti.



Fahfah 15 Temmuz'da istifasını sunmuş ve Nahda Hareketi'nden 6 bakanı görevden almıştı.



Cumhurbaşkanı Kays Said 16 Temmuz'da Fahfah'ın istifasını kabul etmiş, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'ye bir mektup göndermişti.