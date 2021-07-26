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Dünya Tunus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Dünya

Tunus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Tunus'ta 27 Ağustos tarihine kadar yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:49:00 - 2021-07-26 20:54:49
Tunus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Tunus'ta 27 Ağustos tarihine kadar yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

 

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