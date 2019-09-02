Tunus’ta silahlı çatışma: 4 ölü
Tunus’un batısındaki el-Kasreyn kentinde polis ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğü belirtildi.02 Eylül 2019 Pazartesi 11:57
Tunus’un batısındaki el-Kasreyn kentinde polis ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Cezayir ile Tunus sınırında bulunan el-Kasreyn silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada birisi polis, 3’ü terörist 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre, teröristler el-Kasreyn kentinde bulunan saraya sızmaya hazırlanırken Tunus polis tuzak kurarak 3 teröristi öldürdü.
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