Tunus’ta Said, kukla başbakanı belirledi
Tunus’ta 25 Temmuz’da siyasi darbe yaparak meclisi ve hükümeti feshederek tüm yetkileri üzerine alan Cumhurbaşkanı Kays Said, gelen baskılar sonrası Necla Buden Ramazan’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said’in, kararnameyle hükümeti kurma görevini Ramazan’a verdiği belirtildi.
Ramazan, hükümeti kurması halinde “Tunus’un ilk kadın başbakanı” olacak.
Necla Buden Ramazan kimdir?
Ramazan, 1958 yılında Tunus’un merkezindeki Kayrevan vilayetinde doğdu. Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında öğretim görevlisi olan Ramazan, kariyeri boyunca birçok görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.
Seküler bir isim olarak tanınan Said’in, Ramazan’a kendisinin arka planda yöneteceği bir hükümet kurduracağı belirtildi.