Tunus'ta Nahda’ya ağır darbe! Gannuşi ve 3 isme 20’şer yıl hapis

Tunus’ta siyaset sahnesini sarsan davada karar çıktı. Başkent Tunus’taki mahkeme, Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi başta olmak üzere çok sayıda isim hakkında hapis cezaları verdi.

Kararla birlikte ülkedeki en önemli muhalif yapılardan biri olan Nahda Hareketi üzerindeki yargı baskısının daha da ağırlaştığı yorumları yapıldı.

Tunus'taki özel radyo Mosaique FM’in haberine göre, başkent Tunus'taki Asliye Mahkemesi Ceza Dairesi, "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla yargılanan 12 kişi hakkında hapis cezası kararı aldı.

Gannuşi'nin yanı sıra Nahda Hareketi yöneticilerinden Yusuf en-Nuri ve Ahmed el-Maşriki 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, Nahda yöneticilerinden eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam'ın da aralarında bulunduğu firari 3 kişi hakkında da 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Asliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Nahda Hareketi yöneticilerinden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında da 3'er yıl hapis cezası verdi.

Konuyla ilgili Tunuslu resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Temyiz Mahkemesi, Şubat 2026'da 84 yaşındaki Gannuşi'ye verilen 14 yıllık hapis cezasını 20 yıla çıkarmıştı.