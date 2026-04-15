  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit Erdoğan, Magyar ile görüştü Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık Rusya rotayı değiştirmek zorunda kaldı! Türkiye'den almaya başladı Afrika'dan yola çıktı geliyor! 6 ili etkileyecek Yankee'nin kalbinde İran depremi! Uydu görüntüleri deşifre etti: Kuveyt’teki ABD üsleri alev alev, helikopterler hurdaya döndü! Bakan Ersoy'dan dijital çağ uyarısı: Dijital dünya gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor AFAD duyurdu! Bursa açıklarında deprem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında karar! Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezasıa
Tunus'ta Nahda’ya ağır darbe! Gannuşi ve 3 isme 20’şer yıl hapis

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Tunus'ta Nahda'ya ağır darbe! Gannuşi ve 3 isme 20'şer yıl hapis

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ile hareketin önde gelen isimlerinden 3 kişi, “devlet güvenliğine komplo kurma” suçlamasıyla 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, ülkede muhalefete yönelik baskı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tunus’ta siyaset sahnesini sarsan davada karar çıktı. Başkent Tunus’taki mahkeme, Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi başta olmak üzere çok sayıda isim hakkında hapis cezaları verdi.

Kararla birlikte ülkedeki en önemli muhalif yapılardan biri olan Nahda Hareketi üzerindeki yargı baskısının daha da ağırlaştığı yorumları yapıldı.

Tunus'taki özel radyo Mosaique FM’in haberine göre, başkent Tunus'taki Asliye Mahkemesi Ceza Dairesi, "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla yargılanan 12 kişi hakkında hapis cezası kararı aldı.

Gannuşi'nin yanı sıra Nahda Hareketi yöneticilerinden Yusuf en-Nuri ve Ahmed el-Maşriki 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, Nahda yöneticilerinden eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam'ın da aralarında bulunduğu firari 3 kişi hakkında da 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Asliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Nahda Hareketi yöneticilerinden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında da 3'er yıl hapis cezası verdi.

Konuyla ilgili Tunuslu resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Temyiz Mahkemesi, Şubat 2026'da 84 yaşındaki Gannuşi'ye verilen 14 yıllık hapis cezasını 20 yıla çıkarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23