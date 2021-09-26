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Dünya Tunus’ta Nahda’dan 113 üye istifasını verdi
Dünya

Tunus’ta Nahda’dan 113 üye istifasını verdi

Tunus’ta Nahda Hareketinin 113 üyesi “Hareket’in yönetiminin yanlış siyasi tercihleri” nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:33:00 - 2021-09-26 21:33:39
Tunus’ta Nahda’dan 113 üye istifasını verdi

Nahda Hareketi üyelerinden eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim, Hareket’in yöneticilerinden Semir Dilo ve Milletvekili Cemile Kisikisi’nin de aralarında yer aldığı 113 üye istifalarına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, “Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri, Hareket’in tecrit edilmesine ve 25 Eylül kararlarının (Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in yasama ve yürütmeyi devralması) temsil ettiği otoriter tehlikenin karşısında herhangi bir ortak cephede aktif olarak yer almamasına yol açtı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Nahda Hareketine üyeliğin artık “kraliyet kısıtlamalarından biri” haline geldiği kaydedilerek, 113 üye olarak demokrasiyi savunma konusundaki ulusal taahhütlerini istifa ederek yerine getirdikleri belirtildi.

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