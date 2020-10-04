Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili resmi televizyon kanalından açıklamalarda bulunan Meşişi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta sürecek yeni tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Meşişi, tüm vatandaşların kapalı kamusal alanda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Kültürel, sportif, politik, bilimsel veya ticari nitelikteki tüm gösteri ve toplantıların yanı sıra kamusal ve özel kutlamaların da her yerde yasaklandığını kaydeden Meşişi, sağlık protokollerinin eğitim, öğretim ve sosyal kurumlarda ve halka açık alanlarda katı şekilde uygulanacağını vurguladı.

Sağlık protokollerini uygulamayan herhangi bir alanın derhal kapatılacağını ve ihlallerin caydırılmasında gevşeklik gösterilmeyeceğini belirten Meşişi, kapsamlı karantina uygulamasına gidilmeyeceğini söyledi.