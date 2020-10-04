  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 03:52:38 -
Tunus'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili resmi televizyon kanalından açıklamalarda bulunan Meşişi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta sürecek yeni tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Meşişi, tüm vatandaşların kapalı kamusal alanda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Kültürel, sportif, politik, bilimsel veya ticari nitelikteki tüm gösteri ve toplantıların yanı sıra kamusal ve özel kutlamaların da her yerde yasaklandığını kaydeden Meşişi, sağlık protokollerinin eğitim, öğretim ve sosyal kurumlarda ve halka açık alanlarda katı şekilde uygulanacağını vurguladı.

Sağlık protokollerini uygulamayan herhangi bir alanın derhal kapatılacağını ve ihlallerin caydırılmasında gevşeklik gösterilmeyeceğini belirten Meşişi, kapsamlı karantina uygulamasına gidilmeyeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var
Dünya

Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay