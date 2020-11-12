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Aktüel Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 07:18:12 -
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 100 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm gerçekleşti, 1529 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 bin 100'e, vaka sayısı 74 bin 522'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 750 oldu.

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi, yaptığı açıklamada, gelecek pazartesinden itibaren ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırma şartı getirildiğini duyurdu.

Mehdi, ayrıca gelenlere iki hafta süreyle karantina uygulanacağını belirterek ülkede Kovid-19 kaynaklı sağlık durumunun kısmen istikrarlı olduğunu dile getirdi.


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