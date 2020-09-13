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Dünya Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler sürüyor
Dünya

Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler sürüyor

Tunus'ta siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, Bahreyn ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:55:00 -
Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler sürüyor

Halk Hareketi milletvekili Halid el-Kireyşi Anadolu Ajansı'na (AA), "Bahreyn ile Siyonist oluşum arasındaki normalleşme anlaşmasını şiddetle kınıyoruz ve bunu soylu Filistin halkının haklarını gasp etmek olarak kabul ediyoruz." Dedi.

Tunus'un Kalbi Partisi sözcüsü Sadık Cebnun, partisinin Filistin halkının haklarının bir pazarlık unsuru olmadığını ve zaman sınırı ile kaldırılmayacağını düşündüğünü söyledi.

Cebnun, söz konusu anlaşmaların Filistin halkının haklarını ortadan kaldırmayacağını, Arap dünyasındaki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak halkın geleceğini belirleme ve devlet kurma hakkının asla düşmeyeceğini vurguladı.

Demokratik Akım Partisi'nden Münire el-Ayyari, "Normalleşmeyi desteklemiyoruz, kayıtsız şartsız ve kesinlikle Filistin davasını destekliyoruz." Dedi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Tunus İnsan Haklarını Koruma Birliği de anlaşmayı kınayanlar arasındaydı. Örgütün başkanı Jamal Müslim, Bahreyn'in kararını kınadı ve Filistin davasına tehlikeli yansımaları olacağı konusunda uyardı.

Muslim, Tunus hükümetinden konuyla ilgili tavrı hakkında bir açıklama yapmasını istedi.

Tunus Gazeteciler Derneği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelişmeyi kınadı ve olayı korkakça bir tavır olarak nitelendirdi. Sendika, anlaşmanın Siyonizm'e Filistin halkına daha fazla zulmetmek için açık bir çek vermek anlamına geldiğini vurguladı.

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