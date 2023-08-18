  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya'dan Türkiye açıklaması: İddialara cevap verdiler

Her şey kötü kokularla ortaya çıktı! Korkunç olay

Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Zafer Partisi kışkırttı Şanlıurfalılar sokağa indi! Suriyelilere saldırıyorlar

BAE Türkiye'deki o alana hayran kaldı! Para yağdırabilirler, yatırım yapmaları an meselesi

Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir

Türkiye'ye gönderilen petrolün vanasını kapatmışlardı! Arap ülkesinden olay karar

Yerel seçim öncesi AK Parti'den "ortak aday" sinyali

Korkunç iddialar: Türkiye'de kaçak kliniklerde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor!

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti!
Dünya Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi
Dünya

Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-08-18 03:52:00 -
Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan ekmek krizine neden olan tekelci ve spekülasyoncularla mücadele edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani, İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, Maliye Bakanı Siham Buğadiri Nemsiyye ve Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Said, burada yaptığı konuşmada, "Devlet, eli kolu bağlı durmayacak, tekelciler ve spekülatörlerle savaşacak ve idari teşkilatın içine sızarak vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olanları buradan çıkaracak." ifadesini kullandı.

Ekmek krizini "asılsız" olarak niteleyen Said, böyle asılsız krizlerin, temel bazı gıda maddelerinde ya da okul ve üniversitelere dönüş mevzusunda da tekrarlanmasına karşı uyarıda bulundu ancak ayrıntı vermedi.

Said, görüşmenin ardından, başkentteki fırınları ziyaret ederek şikayetleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Said, 15 Ağustos'ta, başbakan ve bazı bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmede, ülkede yaşanan ekmek krizinin ardında tekelci ve spekülatörlerin olduğunu söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Tunus'ta "geleneksel" olarak sınıflanan yaklaşık 4 bin fırın, un sübvansiyonundan faydalanıyor ve ekmeği tek fiyattan satıyor. Sayıları 1500'ü bulan modern fırınlar ise un sübvansiyonundan çok az yararlanıyor.

Ekmeğin yanı sıra unlu mamuller de üreten özel sektöre ait "modern" fırın sahipleri ve çalışanları, başkent Tunus'taki Ticaret Bakanlığı önünde hükümetin "un kesintisi" kararına karşı protesto gösterisi düzenlemişti.

Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONECT 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığını duyurmuştu.

İnsanlık dramı! Tunus’tan Libya çölüne sürülen göçmenlerin hali içler acısı
İnsanlık dramı! Tunus’tan Libya çölüne sürülen göçmenlerin hali içler acısı

Dünya

İnsanlık dramı! Tunus’tan Libya çölüne sürülen göçmenlerin hali içler acısı

Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti
Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Dünya

Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Tunus'ta dikkat çeken çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin
Tunus'ta dikkat çeken çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin

Dünya

Tunus'ta dikkat çeken çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin

Tunus İçişleri Bakanı düzensiz göç konusunda Tunus Kızılayının desteklenmesini istedi
Tunus İçişleri Bakanı düzensiz göç konusunda Tunus Kızılayının desteklenmesini istedi

Dünya

Tunus İçişleri Bakanı düzensiz göç konusunda Tunus Kızılayının desteklenmesini istedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23