Tunus'ta dikkat çeken çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayında Başbakan Ahmed el-Haşşani ile bir araya geldi.

Görüşmede, hükümetin çalışmaları, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları ve bazı maddelerin piyasalardan çekilmesinin yanı sıra doğum belgesinin çıkarılmaması ya da bazı belediyelerde nikahların kıyılmaması gibi kamu hizmetlerinin kasıtlı olarak aksatılması konuları ele alındı.

Halkın huzurunu kaçırmaya çalışan "çetelerin" çökertilmesi gerektiğini belirten Said, devletin, vatandaşların haklarını ellerinden almaya çalışan herkesten hesap soracağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Said, 27 Temmuz'da eski Başbakan Necla Buden'den ülkede yaşanan ekmek kriziyle ilgili acil tedbirler almasını istemiş, 1 Ağustos'ta da Buden'i azlederek yerine Haşşani'yi Başbakan olarak atamıştı.

Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı

Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

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