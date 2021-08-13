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Dünya Tunus'ta 95 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dünya

Tunus'ta 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında bindikleri tekne arızalanan farklı uyruklardan 95 düzensiz göçmen kurtarıldı. Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Munci Selim, teknede 59 Sudanlı, 17 Suriyeli, 7 Mısırlı, 6 Bangladeşli, 3 Gineli, 2 Ganalı ve bir Tunuslu'nun bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:53:00 -
Tunus'ta 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus'un güneyindeki Mednin vilayeti açıklarında bindikleri tekne arızalanan farklı uyruklardan 95 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Munci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik güçlerinin, Mednin vilayetine bağlı Cercis sahili açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin arızalandığını tespit ettiğini aktardı.

Selim, teknedeki 59 Sudanlı, 17 Suriyeli, 7 Mısırlı, 6 Bangladeşli, 3 Gineli, 2 Ganalı ve bir Tunuslu düzensiz göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin dün Libya'nın Sabrata kentinden hareket ettiği bilgisini paylaşan Selim, teknedekilerin Cercis Limanı'na getirildiğini ve zorunlu karantina için bir göçmen merkezine aktarılacağını ifade etti.

Kuzey Afrika'nın küçük ülkesi Tunus, 2011'den bu yana yönetim boşluğu ve coğrafi avantajdan "yararlanarak" Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayıs ayına kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.

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