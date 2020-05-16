  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Yenilmez'den Bülent Arınç'a tepki

AK Partili isim silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi
için kalan
Aktüel

Tunus'ta 5 gün aradan sonra yeni Kovid-19 vakaları görülmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 06:16:18 -
Tunus'ta 5 gün aradan sonra yeni Kovid-19 vakaları görülmeye başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta 5 gün aradan sonra 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek, salgına yakalananların sayısının bin 35'e yükseldiğini kaydetti.

İyileşen kişi sayısının 802 ve ölü sayısının ise 45 olduğu ifade edildi.

Ülkede 5 gündür yeni vaka ve koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı