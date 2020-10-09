  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunuslu genç hattat Kayravan'da duvarlara ve kubbelere can veriyor
Aktüel

Tunuslu genç hattat Kayravan'da duvarlara ve kubbelere can veriyor

Arap hat sanatını canlı renklerle süslemeyi tercih eden Safvan Milad, tarihi Kayravan şehrinin kültürel hafızasını ve hat sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:47:56 -
Tunuslu genç hattat Kayravan'da duvarlara ve kubbelere can veriyor

KAYRAVAN (AA) - NACİH EL-ZAĞDUDİ - Tunuslu sanatçı Safvan Milad, Arap hat sanatını birbirinden güzel renklerle buluşturarak duvarlara ve kubbelere ruh kazandırıyor.

Plastik sanatlarla uğraşan Safvan Milad, Arap hat sanatının Tunus'taki genç temsilcilerinden biri.

Çocukluğundan bu yana babasıyla aynı atölyeyi paylaşan Milad, fırçasıyla tablolara, ahşaba, deriye ve kumaşa can veriyor.

Arap hat sanatını anlam dolu renklerle süslemeyi ve harflere canlı bir ritim vermeyi seçen sanatçı, tarihi Kayravan şehrinin kültürel hafızasını ve Arap kimliğini temsil eden hat sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Genç hattat, özellikle 11. yüzyılda ortaya çıkan Kayravan Kufisi yazı stilini korumakta kararlı görünüyor.

- Arap hat sanatını canlandırmak istiyor

AA muhabirine konuşan Milad, en büyük arzusunun sanatsal mesajını tüm dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.

Milad, Arap hat sanatının biçimsel ve estetik bir boyutu olduğunu, renkler eklendiğinde ise üçüncü bir boyut, yani yaratıcılık kazandırıldığını belirtti.

Tunuslu genç sanatçı, yok olmaya yüz tutan ve nadiren kullanılan Arap hat sanatını canlandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Tunus'ta ve yurt dışında sergilere katılan Milad, bütün duvarları, kalıcı ve kullanılabilir bir sergi haline getirmek, resimlerini sokaklarda ve meydanlarda halka açık hale getirmek istediğini ifade etti.

Sanatını Kayravan'da birçok gençlik ve eğitim kurumunun duvarlarına yansıtmakla işe başlayan Milad, duvar resimlerinin, şehrin sanatsal ruhunu ve özgün mimarisini yansıttığını aktardı.

Arap hat sanatının, kültürel ve sanatsal değerine rağmen teknolojik gelişmeler ve modern sanatsal eğilimler karşısında bir düşüş yaşadığını söyleyen Milad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gördüğü destekle sanatsal zevkini tanıtmakta başarılı olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay