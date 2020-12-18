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Aktüel Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Aktüel

Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 02:38:20 -
Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 35, Lübnan'da 14 kişi daha hayatını kaybetti, Gazze'de 997 yeni vaka tespit edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1419 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 1083 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükselirken hasta sayısı da 115 bin 966'ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 87 bin 884'e ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1960 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Son verilerle Lübnan'da toplam can kaybı 1248'e, vaka sayısı 152 bin 893'e yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 106 bin 705 oldu.

- Gazze

Gazze Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısının 997 olduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte, toplam hasta sayısının 32 bin 158'e yükseldiği aktarılırken, 232 olan ölü sayısı güncellenmedi.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, aktif vaka sayısının daha da artması durumunda hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

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