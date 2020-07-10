  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tunus ve Libya ortak ekonomik projelerin aktifleştirilmesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 23:04:55 -
Tunus ve Libya ortak ekonomik projelerin aktifleştirilmesini görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Maliye Bakanı Ferac Abdurrahman Ömer Bumatari ile iki ülke arasındaki ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Libya Maliye Bakanı Bumatari'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Bumatari, görüşmede ticaret iş birliği ve serbest bölgeler gibi konuların yanı sıra diğer bazı stratejik konuları ele aldıklarını belirtti.

Bumatari, iki ülke arasında ekonomik ve finansal entegrasyonu tesis etmek için birçok düzeyde iş birliğini ilerletmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Açıklamada, görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı