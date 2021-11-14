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Dünya Tunus Genel İşçi Sendikasından 'ülkede toplumsal patlama yaşanabileceği' uyarısı
Dünya

Tunus Genel İşçi Sendikasından 'ülkede toplumsal patlama yaşanabileceği' uyarısı

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreter Yardımcısı Semir eş-Şefi, ülkedeki şartları "çok zor" olarak nitelendirerek, toplumsal patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:45:00 -
Tunus Genel İşçi Sendikasından 'ülkede toplumsal patlama yaşanabileceği' uyarısı

Şefi, özel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal durumu görmezden gelmek başarısız bir yaklaşımdır. Bu, daha fazla sosyal patlamalara ve krizlere

neden olabilir." dedi.

Ülkedeki şartları "çok zor" olarak nitelendiren Şefi, ülkeyi yeniden inşa etmek için ortak yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Şefi, sendikanın, değişime inanan tüm

tarafların katılacağı gerçekçi bir ulusal diyalogdan yana olduğunu belirtti.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Said'in 25 Temmuz'da aldığı ve tüm yetkileri elinde toplayan kararların ardından ülke ekonomik açıdan daha zor günler yaşıyor.

 

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