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Dünya Tunus Cumhurbaşkanı, üç ismi görevden aldı
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı, üç ismi görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarının görevden alınması yönünde karar yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:01:00 -
Tunus Cumhurbaşkanı, üç ismi görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarının görevden alınması için karar yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı işlerinin idaresinden sorumlu Başbakan Hişam Meşişi, Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Husna bin Süleyman 25 Temmuz Pazar günü itibariyle görevden alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni başbakan ve yeni hükümet üyeleri belirlenene kadar idari ve mali işlerin, başbakanlık ve söz konusu bakanlıklardaki genel sekreterler, idari ve mali işlerle yetkili kişiler tarafından yürütülmesine karar verildiği aktarıldı.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

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