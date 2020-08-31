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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İstikrar için ortak hareket şart"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İstikrar için ortak hareket şart"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:13:50 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İstikrar için ortak hareket şart"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin kalkınması için siyasi istikrarın şart olduğunu belirterek, "Siyasi partiler bu hassas dönemde istikrarın sağlanması için ortak hareket etmeli." dedi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin kabinesi için Meclis'te düzenlenecek güven oylaması öncesi Said, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin yanı sıra Yaşasın Tunus, Halk Hareketi ve Demokratik Akım partilerinden yetkililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said toplantıda, ülkenin kalkınması için siyasi istikrarın şart olduğunu vurguladı.

Siyasi partilerin, bu hassas dönemde istikrarın sağlanması için ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Said, şunları kaydetti:

"Hükümeti kurup kısa bir süre sonra revizyona gidilmesi söz konusu değil. Tunus devleti ve kurumlarının tüm kazanç hesaplarının üstünde olması gerekiyor. Devlet yetkililerinin gayesi, Tunus halkının taleplerini yerine getirmek olmalıdır."

Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da, bir önceki kabinede İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesi için, yarın Mecliste güven oylaması yapılması planlanıyor.

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