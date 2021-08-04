Tunus Cumhurbaşkanı Said, azletmeye devam ediyor: Bu kez ABD büyükelçisi ve bir valiyi azletti

Geçen hafta anayasanın ilgili maddelerini kullanarak Başbakanı görevden alıp meclisin yetkilerini de askıya alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, görevden azilleri sürdürüyor.

Said, dün hiçbir gerekçe göstermeden Tunus'un ABD Büyükelçisi Necmeddin Lakhal'ı ve Sfaks ilinin valisini görevden aldı.

Said, pazartesi günü de Ekonomi ve Yatırımı Destekleme ile İletişim Teknolojileri bakanlarını azletmişti.

Türkiye'den Said'e destek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmüş, "Tunus’un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını" ifade etmişti.

Erdoğan görüşmede, "demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu" belirtmişti.

Erdoğan ayrıca Tunus’ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirmişti.