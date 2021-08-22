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Dünya Tunus Cumhurbaşkanı: Buna imkan yok
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı: Buna imkan yok

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede aldığı son kararlarına bağlılığını belirterek, "Geri dönüşe imkan yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 22:32:00 -
Tunus Cumhurbaşkanı: Buna imkan yok

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede aldığı son kararlarına bağlılığını belirterek, "Geri dönüşe imkan yok." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan ve beraberindeki heyeti Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Said, ülkesinin siyasi, ekonomik ve sağlık alanında içinden geçtiği zor dönemde verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Son dönemde aldığı kararları savunan Said, "Geri dönüşe imkan yok." diyerek, kararların ülkeyi benzeri görülmemiş çöküşten korumayı, halkın artan sefalet ve yoksulluğuna son vermeyi hedeflediğini öne sürdü.

Ülkede neler oldu?

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta devam eden sosyal, ekonomik ve politik kriz ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sisteminin geldiği durum, Tunusluların 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmasına yol açtı.

Gösteriler sırasında ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa'nın kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

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