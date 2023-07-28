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Dünya Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti
Dünya

Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Yeniakit Publisher
2023-07-28 07:08:00 -
Tunus, Afrikalı göçmenlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Tunus yönetimi, Libya sınırında zor şartlardaki Afrikalı düzensiz göçmenlere karşı insani görevlerini yerine getirmediği yönündeki suçlamalara tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin Facebook sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus'un imajını zedeleyecek ve şüpheli gayeler taşıyan bu iddiaları reddediyoruz. Tunus, Afrikalı göçmenler ve ülke topraklarındaki diğer yabancılara karşı insani görevini yerine getiriyor. Tunus, güvenli bir limana ulaşıncaya kadar kendi kara sularında tehlike içinde olanlara da yardım ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının, ülke sınırlarını korunması gerektiği ve sınır dışındaki Afrikalı göçmenlerden de sorumlu olmadığı kaydedildi.

Sosyal medyada daha önce, LibyaTunus sınırındaki Afrikalı düzensiz göçmenlerin zor şartlar altındaki görüntüleri yer almıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından 27 Temmuz'da yapılan ortak açıklamada da, Tunus'a gönderilmelerinin ardından zor koşullarda mahsur kalan yüzlerce düzensiz göçmen, mülteci ve sığınmacının güvenliği ve sağlığı konusunda derin endişe duyulduğu belirtilmişti.
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Bu kişilerin Tunus'un Libya ve Cezayir sınırlarına yakın, uzak ve ıssız bölgelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, diğer düzensiz göçmenlerin ise Libya ve Cezayir'e itildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Mahsur kalanlar arasında hamile kadınlar ve çocuklar da var. Onlar çölde mahsur kalmış durumdalar. Aşırı sıcaklarla karşı karşıyalar ve barınak, yiyecek ile suya erişimleri yok." ifadeleri yer almıştı.

Tunus'taki düzensiz göçmen sorunu

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde 3 Temmuz'da düzensiz göçmenler ile bölge halkı arasında çıkan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmiş, onlarca düzensiz göçmen tutuklanmıştı.

Tunus'tan çıkış yaparak Libya'ya girmek isteyen göçmenler, iki ülke arasındaki bölgede mahsur kalmıştı.

Libya Kızılayı, iki ülke sınırındaki göçmenlerin zor şartlar altında kaldığını duyurmuş ve insan hakları kuruluşlarına yardım için işbirliği yapma çağrısında bulunmuştu.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal elFaki, ülkesinin düzensiz göçmenler için geçiş veya yerleşim yeri olmayacağını, göçmenlerin Tunus'ta kamplara yerleştirilmeyeceğini söyledi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. 

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