Tunus açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

TUNUS (AA) - Tunus'un güneyindeki Zarzis kenti açıklarında, bindikleri tekne arıza yapan 70 düzensiz göçmen, deniz kuvvetleri tarafından kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri yaptığı basın açıklamasında, İtalya sahillerine yasa dışı şekilde geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Zaviye kentinden hareket ettiğini ancak Zarzis kenti açıklarında teknenin arıza yaptığını belirtti.

Su almaya başlayan teknedeki farklı Afrika ülkelerinden 5'i kadın 4'ü bebek olmak üzere 70 göçmenin deniz kuvvetleri tarafından kurtarıldığını aktaran Zekri, göçmenlerin ilgili makamlara teslim edilmek üzere Zarzis limanına götürüldüğünü ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında göçmenler karantina altına alındı.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

