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Tünelde rekor delme bitti! Metroda ışık göründü

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümündeki tünel delme işlemi tamamlandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:59
Tünelde rekor delme bitti! Metroda ışık göründü

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbulluların konforlu yolculuklarına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceklerini belirtti. Bu kapsamda havalimanına ulaşımı sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın inşa edildiğini ifade eden Turhan, “Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye’de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye’nin ilk ‘hızlı metro’ sistemi olacak” dedi.

Turhan, bugün itibarıyla Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi’nin Hasdal’dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını söyledi.

En hızlı kazılan metro

İstanbullu vatandaşların bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını ve ivedi bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turhan, şu bilgileri verdi:

Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak.

“30 milyon yolcuya ulaştı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı yapılırken kendilerine yöneltilen eleştirileri hatırlatarak, şunları söyledi: “Ancak bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar Havaist, İETT, taksi ve özel araçlarıyla havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. Havaist 12 noktadan günde bin 150 seferle 30 bin kişi taşıyor. Bu arada, İstanbul Havalimanımızla ilgili güzel bir bilgiyi de sizin ile paylaşayım. Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Tabii uçulan nokta sayılarını da artırıyoruz.

Baklava ikram etti

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümündeki tünelin tamamlanması için Bakan Turhan talimatı verdi. Tünel içerisinde TBM makinesi çalıştırılarak tünel delme işlemi tamamlandı ve bu kesimde ışık görüldü. Tünel delme makinesini kullanan operatörler, tünelden çıkarak makinenin üzerinde Türk bayrağı açtı. Beraberindeki heyetle tünel açma işlemlerini takip eden ve yetkililerden bilgi alan Turhan, burada operatörlere baklava ikram etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:59
  1. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı
  4. Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi
  5. TBM kazı makinası
  6. Gayrettepe-havalimanı
  7. İstanbul Havalimanı
  8. Havaist
  9. İETT
  10. Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümü
  11. Bakan Turhan
  12. Türk bayrağı
  13. Tünel delme makinesi

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