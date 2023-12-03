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Yaşam Tünelde feci kaza!
Yaşam

Tünelde feci kaza!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 03:24:00 -
Tünelde feci kaza!

Bomonti tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil başka bir otomobile çarparak devrildi. Devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tunelde-feci-kaza-68497

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