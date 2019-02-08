Tünel Akvaryum'da ışık göründü

Ortahisar Belediyesi’nin Zağnos Vadisi ile Tabakhane Vadisi arasında tarihi surların altından inşa ettiği Tünel Akvaryum’un toplam uzunluğu 196 metre, genişliği ise 16 metre. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, projenin akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili fi rmalarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



CAZİBE MEKÂNI OLUŞACAK



Projenin Ortahisar’da yeni bir cazibe mekânı oluşturacağını belirten Başkan Genç, “Tünel Akvaryum’u, turizm çeşitliliğini artırmak, deniz canlılarını vatandaşlarla buluşturmak ve yeni cazibe mekanları oluşturmak için inşa ediyoruz. Deniz kenti Trabzon’da bir akvaryumun olmaması büyük bir eksiklikti. Vatandaşlarımız maalesef birkaç balık türü dışında deniz canlılarını yeterince tanımıyor. Bu durum da adı balıkçılıkla, denizle anılan sahil kenti Trabzon’a hiç yakışmıyordu. Tünel Akvaryum tam da bu eksikliği giderecek vatandaşlarımızla deniz canlılarını buluşturacak bir proje niteliğinde. Aileler çoluk-çocuk Tünel Akvaryum’u gezerek deniz canlılarını yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklar”dedi. Başkan Genç, ayrıca “Her etabın ihale sürecini ayrı ayrı planladık. İlk etabı oluşturan tünel açma çalışmalarımızı tamamladık. Projemizin akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.