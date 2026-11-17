Dünyanın en çok kazanan otomobilleri belli oldu! TOGG kaçıncı sırada?
Küresel otomotiv pazarında en çok kar eden otomobil üreticileri belli oldu. Peki yerli ve milli otomobil TOGG ne kadar kar etti?
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Küresel otomotiv pazarında en çok kar eden otomobil üreticileri belli oldu. Peki yerli ve milli otomobil TOGG ne kadar kar etti?
Sektörün 2025-2026 yılına ait verilerine göre popüler markalar listenin zirvesinde yer almazken; Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un da karı dikkat çekti.
13. Chery Automobile: 3,33 Milyar Dolar
12. Suzuki Motor: 3,4 Milyar Dolar
11. Mahindra & Mahindra: 4,11 Milyar Dolar
10. Volkswagen: 4,5 Milyar Dolar
9. Tesla: 4,56 Milyar Dolar
8. General Motors: 4,6 Milyar Dolar
7. Xiaomi: 5,66 Milyar Dolar
6. BYD: 6,06 Milyar Dolar
5. Kia: 6,58 Milyar Dolar
4. Mercedes-Benz: 8,6 Milyar Dolar
3. Hyundai: 8,64 Milyar Dolar
2. BMW: 10,04 Milyar Dolar
1. Toyota: 38,67 Milyar Dolar
Togg'un karı ne kadar? Henüz yeni bir marka olarak kurulmasına rağmen güçlü satış rakamlarını yakalayan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılının ilk çeyreğinde ilk kez kar ederek 1,6 milyar TL'lik kar elde etmişti. Bu kârın yıllar içinde katlanarak artması bekleniyor.
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