Togg'un karı ne kadar? Henüz yeni bir marka olarak kurulmasına rağmen güçlü satış rakamlarını yakalayan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılının ilk çeyreğinde ilk kez kar ederek 1,6 milyar TL'lik kar elde etmişti. Bu kârın yıllar içinde katlanarak artması bekleniyor.