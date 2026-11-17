İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan gazetesi New York Times’ta İran’ın su altyapısına ilişkin yayımlanan habere tepki gösterdi.

Kalibaf, “Sivil altyapıya yönelik bir sonraki saldırı dalgasına hazırlık olarak uzmanları New York Times’a, İran’daki füze tesislerinin yakınında bulunan barajların hem askeri hem sivil amaçlarla kullanıldığını söylüyor” dedi.

ABD ve israil üslerinin yakınındaki tesisleri işaret etti

Kalibaf, İran’ın da aynı ölçütü uygulayacağını belirterek, “Yeni kural şu. Bir ABD veya israil üssünün yakınındaki her baraj, liman ya da elektrik santrali çift kullanımlı sayılır. Sizin mantığınızı hiçbir değişiklik yapmadan aynen uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.