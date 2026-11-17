İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.06 oldu. Magakentte en yüksek su oranına sahip baraj ise yüzde 90.45 ile Darlık Barajı olurken, yüzde 7,06 Pabuçdere Barajı, su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.

Megakent İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlara yansıdı. İSKİ verilerine göre, 4 Kasım'da yüzde 54.75 olarak ölçülen su seviyesi, 17 Kasım Salı itibariyle yüzde 61,06 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarında doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 80,36

Darlık: Yüzde 90.45

Elmalı: Yüzde 66.92

Terkos: 54,04

Alibey: 75.91

Büyükçekmece: 42.21

Sazlıdere: 44.39

Istrancalar: 53.24 olarak ölçüldü. Öte yandan, Kazandere Barajı, yüzde 11.7 ile Pabuçdere Barajı yüzde 7,06 ile su seviyesi en düşük baraj olarak ölçüldü.