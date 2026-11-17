Ne vize ne de pasaport: İşte Türklerin vizesiz gidebileceği ülkeler!
Yurt dışında tatil planları yapanlar için hem kur avantajı hem de vize avantajı bulunan ülkeler belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yurt dışında tatil planları yapanlar için hem kur avantajı hem de vize avantajı bulunan ülkeler belli oldu.
Son dönemdeki verilere göre, Türk pasaportunun sunduğu giriş ayrıcalıklarının yanı sıra, Türk lirasının yerel para birimleri karşısında güçlü bir konumda bulunduğu 30 farklı destinasyon dikkat çekiyor.
Özellikle 1 TL’nin yaklaşık 54 birim karşılık bulduğu bölgeler, tatilcilerin konaklama ve ulaşım maliyetlerini minimize etmesine imkan tanıyor.
Hem kültürel zenginlikleri hem de ekonomik harcama kapasitesini bir arada sunan bu noktalar, vize engeline takılmadan bütçe dostu bir tatil yapmak isteyenler için bu yılın en popüler adresleri olmaya aday.
TATİLCİLERİN TERCİH ETTİĞİ 30 LOKASYON Türk pasaportunun en değerli olduğu ülkeker şöyle:
1. SIRBİSTAN - Para birimi: Sırp Dinarı (RSD) - 1 TL ≈ 2,12 Sırp Dinarı - Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı bulunuyor.
2. ARNAVUTLUK - Para birimi: Arnavut Leki (ALL) - 1 TL ≈ 1,63 Arnavut Leki - 90 güne kadar vizesiz seyahat imkânı bulunuyor.
3. İRAN - Para birimi: İran Riyali (IRR) - 1 TL ≈ 52.300-53.900 İran Riyali - Serbest piyasa alış ve satış kurları arasında farklılık bulunuyor.
4. LÜBNAN - Para birimi: Lübnan Lirası (LBP) - 1 TL ≈ 1.782 Lübnan Lirası
5. ÜRDÜN - Para birimi: Ürdün Dinarı (JOD) - 1 TL ≈ 0,0141 Ürdün Dinarı - 1 Ürdün Dinarı yaklaşık 71,07 TL.
6. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - Para birimi: BAE Dirhemi (AED) - 1 TL ≈ 0,0729 Dirhem - 1 Dirhem yaklaşık 13,72 TL.
7. KATAR - Para birimi: Katar Riyali (QAR) - 1 TL ≈ 0,0725 Katar Riyali - 1 Katar Riyali yaklaşık 13,79 TL.
8. KENYA - Para birimi: Kenya Şilini (KES) - 1 TL ≈ 2,58 Kenya Şilini
9. GÜNEY AFRİKA - Para birimi: Güney Afrika Randı (ZAR) - 1 TL ≈ 0,336 Güney Afrika Randı
10. TUNUS - Para birimi: Tunus Dinarı (TND) - 1 TL ≈ 0,060 Tunus Dinarı - 1 Tunus Dinarı yaklaşık 16,67 TL.
11. FAS - Para birimi: Fas Dirhemi (MAD) - 1 TL ≈ 0,197 Fas Dirhemi - 1 Fas Dirhemi yaklaşık 5,07 TL.
12. AZERBAYCAN - Para birimi: Azerbaycan Manatı (AZN) - 1 TL ≈ 0,0337 Azerbaycan Manatı - 1 Manat yaklaşık 29,66 TL. - Türk vatandaşları kimlikle giriş yapabiliyor
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