Konağın butik otel ve gastronomi müzesi konseptiyle hizmet vereceğini ifade eden Elmastaş, "Konağın alt katında konaklama alanları bulunacak. Bununla birlikte Bitlis'e özgü gastronomi kültürünün tanıtılacağı, yöresel ürünlerin ve kültürel eserlerin sergileneceği alanlar oluşturacağız. Burada aktif olarak yeme içme hizmeti de verilecek. Üst katlarda ise eski Bitlis konaklarının geleneksel misafir odalarını andıran alanlarımız olacak. Yaklaşık 8 odalı butik otel konseptiyle hizmet verecek yapı, hem konaklama hem de gastronomi alanında Bitlis turizmine katkı sunacak" diye konuştu. Ahmet Eren Konağı'nın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Elmastaş, tarihi yapının geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığını belirterek, "Bu yapı, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde farklı amaçlarla kullanılmış, bir dönem hastane olarak da hizmet vermiş. Daha önce restorasyon çalışması başlatılmış ancak tamamlanamamıştı. Biz üniversite olarak konağı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bu tarihi yapıyı yeniden işlevlendirerek turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.