Bitlis'te 400'den fazla tescilli tarihi ev bulunduğuna dikkat çeken Elmastaş, bu yapıların önemli bir bölümünün bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ahmet Eren Konağı restorasyonunun diğer tarihi yapılar için örnek olmasını istediklerini belirten Elmastaş, "Bitlis'te 400'den fazla tescilli evimiz bulunuyor. Ancak bu evlerin önemli bir kısmı yıkılmaya başladı. Her kış mevsiminin ardından birkaç tarihi evin daha yıkıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Biz, Bitlis Eren Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer tarihi evlere de örnek olmasını istiyoruz" dedi. Tarihi evlerin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının çalışmalarıyla mümkün olmayacağını vurgulayan Elmastaş, Bitlisli ev sahiplerine çağrıda bulunarak, "Üniversitenin, belediyenin, valiliğin veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kentteki bütün tarihi evleri restore ederek turizme kazandırması mümkün değil. Bu nedenle özellikle evlerini bırakarak İstanbul ve diğer büyükşehirlere yerleşen Bitlisli hemşehrilerimizin geri dönerek bu evlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Tarihi yapılarını restore ederek turizme kazandırmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda Bitlislilerin de sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" diye konuştu.