Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de karatedeki yeteneğiyle dikkati çeken ve kendisinden yaşça büyüklerle antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan 7 yaşındaki Nil Gezer, gelecekte milli sporcu olup madalyalara uzanmayı hedefliyor.

Kentteki Diyap Ağa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nil Gezer, annesi Semra Can Gezer'in çocukluk hayallerinden biri olan karateye iki yıl önce ilgi duyarak başladı.

Dersim Akademi Spor Kulübü bünyesinde görevli karate antrenörleri İlknur Çavdar Çiğdem ve Celal Cüvelek'ten eğitim alan minik sporcu, azmi, öz güveni ve disipliniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Nil Gezer, Ali Baba Mahallesi'ndeki karate salonunda kendinden yaşça büyük sporcularla antrenmanlar yapıyor.





- 1. International Amsterdam e-Karate Kupası'nda şampiyon oldu





Küçük yaşına rağmen hedeflerini büyük tutan Gezer'in, Hollanda Karate Federasyonu tarafından internet üzerinden düzenlenen 1. International Amsterdam e-Karate Kupası'nda kumitede 8 yaş altında birinci oldu.

Minik sporcu Nil Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyle annesinin isteği üzerine tanıştığını söyledi.

Ağabeyi ile geldiği karate kursundan büyük keyif aldığını ifade eden Gezer, "Karateye ilk başladığımda değişik geldi ve sonradan alıştım. Buradaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Onlarla maç yapıyoruz. Karatedeki hareketlere çalışıyoruz. Çubuklarda uygulama yapıyoruz. Lapalarla teknik çalışıyoruz. İlerde milli sporcu olup, başarılar elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Semra Can Gezer ise kızı gibi kendisinin de çocukluk yıllarında karateye ilgi duyduğunu anlattı.

Karateci olmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu aktaran Gezer, şunları kaydetti:

"Bulunduğum yer hem ilçe hem de karate okulu bulunmadığı için hayalimi gerçekleştiremedim. Ben de bu hayalimi çocuklarım için gerçekleştirmek istedim. Oğlum ve kızımı karateye yönlendirdim. Nil, karateye başladığında 5 yaşındaydı. Küçüktü ama hep hevesli ve istekliydi."

Annesi olarak kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Gezer, "Onun bu azmini görünce çok mutlu oluyorum. Benim istediğim bir şeyi kızım başarıyor ve isteyerek yapıyor. Ben kızımı bu şekilde gördükçe hayalimi gerçekleştirmiş kadar mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.





- Antrenör Çiğdem: "Nil çok yönlü bir çocuk"





Antrenör İlknur Çavdar Çiğdem de kentteki çocukların spora çok yatkın olduğunu ve ailelerin bu konuda çocuklara büyük destek verdiğini belirtti.

Minik sporcu Gezer'in kentteki özel sporculardan biri olduğunu aktaran Çiğdem, "Çok yönlü bir çocuk. Hem bilişsel anlamda zeki hem de fiziksel olarak da çok yetenekli. Gelecekte gerçekten de çok güzel başarılar elde edebilecek çocuklardan biri. Amsterdam'da on-line karate şampiyonası düzenlediler. Biz de bu turnuvaya 8 sporcu olarak katıldık. Nil, kendi kategorisinde şampiyonluğu elde etti." ifadelerini kullandı.