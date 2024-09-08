Tunceli'den acı haber! 4 asker şehit, 1 asker yaralı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrildi. Kazada 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkiisinde meydana geldi.
Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşları Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in şehit olduğunu, Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun yaralandığını açıkladı.
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.