Tunceli'de yenilenen seçimi farkla AK Parti kazandı!
31 Mart seçiminde CHP'li adayın 4 oy farkla kazandığı Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde bugün yeniden yapılan seçimi AK Parti kazandı.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimler yenilendi.
Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.
31 Mart'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı 4 oy farkla birinci olmuştu.
AK Parti YSK'ya seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunmuştu.
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