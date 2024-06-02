  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tunceli'de yenilenen seçimi farkla AK Parti kazandı!
Gündem

Tunceli'de yenilenen seçimi farkla AK Parti kazandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 19:04:00 - 2024-06-02 19:07:28
Tunceli'de yenilenen seçimi farkla AK Parti kazandı!

31 Mart seçiminde CHP'li adayın 4 oy farkla kazandığı Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde bugün yeniden yapılan seçimi AK Parti kazandı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimler yenilendi.

Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı 4 oy farkla birinci olmuştu.

AK Parti YSK'ya seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

7 seçim yerinde oy sayma işlemi başladı!
7 seçim yerinde oy sayma işlemi başladı!

Gündem

7 seçim yerinde oy sayma işlemi başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23