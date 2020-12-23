Tunceli'de yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de vatandaşlar yeni yılın gelişini "Gağan" etkinliğiyle kutladı.

Belediyenin organize ettiği etkinlikte bir grup vatandaş, yörede yeni yılın gelişi nedeniyle geleneksel olarak aralık ayının son haftasında yapılan ve kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğini canlandırdı.

Geleneğe göre yaşlı bir adam ve gelin kılığına giren bir erkek ile onlara eşlik eden bir yardımcı ve yüzü siyaha boyanmış bir kişi, sokaklarda gezerek vatandaşların yeni yılını kutladı.

Seyit Rıza Meydanı'nda devam eden etkinlik, vatandaşlara lokma dağıtılmasıyla sona erdi.

Areye Kay Tiyatro Grubu üyesi Yılmazcan Şare, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gağan geleneğinin kadim kültürler arasında yer aldığını söyledi.

Gağan'ın kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek olduğunu ifade eden Şare, şöyle konuştu:

"Gağan oyununda dört karakter vardır. Bunlardan birincisi yaşlı karakter, ikincisi kadın kılığına girmiş bir erkek, üçüncüsü eşya taşıyan biridir. Dördüncüsü ise yüzünü siyahlara boyamış olan karekteridir. Her karekterin de kendisine göre bir anlamı bulunur. Gağan geleneği 21 Aralık'ta başlayan ve 5 gün süren bir inançtır. Yeni yılı karşılama eski yılı uğurlama anlamı taşır."