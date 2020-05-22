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Tunceli’de Vefa Grubu arı bakımı yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Tunceli’de arıların bakımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:23:39 -
Tunceli’de Vefa Grubu arı bakımı yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Tunceli’de arıların bakımını yaptı.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara alışverişinden evlerine kahvaltı servisine, bahçe işlerinden diğer tüm taleplere kadar her türlü hizmeti veriyor. Gruba bağlı ekipler, bu kez de arı bakımı gerçekleştirdi. Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi Şevki mezrasında yaşayan 67 yaşındaki İmam Aydoğdu, jandarma ekiplerini arayarak arılarının bakımı için yardım talebinde bulundu. Talep üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden oluşan ekip, mezraya giderek Aydoğdu’nun arılarının bakımını gerçekleştirdi. İmam Aydoğdu, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür etti.

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