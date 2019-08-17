Tunceli'de vali ve milletvekilleri rafting yaptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AK Partili milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Müslüm Yüksel, Munzur Çayı'nda rafting yaptı.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekilleri Arınç ve Yüksel'i daha önce görev yaptığı yerden tanıdığını ve Tunceli'de ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.



Milletvekillerine kentte hayata geçirdiği projeleri yerinde gösterdiğini anlatan Vali Sonel, vekiller ile Munzur Çayı'nda da rafting yaptıklarını ifade etti.

Sonel, "Tunceli son 2 yılda güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede elde ettiği başarılı sonuçlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle gerçek manada huzur kentine dönüştü." dedi.

Tunceli'nin son dönemde herkesin merak ettiği bir yer haline geldiğini belirten Sonel, kentte 2 yıl Belediye Başkan Vekilliği yaptığını anımsatarak, "Biz bu süre içinde halkın yıllardır hayal ettiği projeleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin destekleriyle tek tek yaparak hizmete açtık. Hayata geçirilen her proje kentin hem görünümünü hem de yaşamını olumlu geliştirdi. Her hizmetimiz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

- "Tunceli'nin tüm çehresi değişmiş"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da Vali Sonel'i ziyaret ederek kentte yapılan yatırımları yerinde görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Tunceli'de çok güzel gün geçirdiklerini aktaran Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceden Tunceli, bazı bölgelerine girilemeyen, insanların algı ve zihninde korku ile kaim olmuş bir yerdi. Ama Tunceli'nin tüm çehresi, neredeyse kaderi değişmiş. İnanılmaz keyif aldık. Tabiatın bütün güzellikleri ortaya çıkmış, insanlar mutlu. Yapılan Millet Bahçeleri, havuzlar, parklar, Munzur Çayı kıyısında piknik yapanlar yani bambaşka bir Tunceli bulduk karşımızda. Yani bölgenin kaderinin o olmadığı ortaya çıktı. Tabii bunda da en büyük pay güvenlik güçlerimizin, Cumhurbaşkanımızın katkıları, yaptıkları yardımlar ve Vali Tuncay Sonel'in hizmeti."

Arınç, Tunceli'deki değişim ve dönüşümün çok sevindirici olduğunu belirterek, görüştüğü herkese Tunceli'yi anlatacağını ve Tunceli'ye gitmesini söyleyeceğini dile getirdi.

- "Huzur ortamını gördük"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de Diyarbakır'daki programının ardından Tunceli'yi görmek için geldiklerini söyledi.

Vali Sonel'in Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığı 2 yılda çok büyük hizmetlerde bulunduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de gerçekten huzur ortamını gördük ve Tunceli'ye yapılan hizmetler bizi çok memnun etti. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımız ve merkezi hükumetimizin destekleri ve Vali Sonel'in çabalarıyla kentin önemli bir dönüşüm yaşadığını tespit ettik. Bölgede böyle bir merkezin olması bizi gerçekten mutlu etti. Yapılan hizmetlerle şehrimizin çehresi değişmiş, huzur gelmiş. İnşallah Tunceli'ye daha güzel hizmetler olacaktır. Bizler değişimi, canlılığı yerinde gördük."

Munzur Çayı'nda rafting yaptıklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Yüksel, Munzur Çayı'nın şehrin çok farklı değerlerinden biri olduğunu söyleyerek, herkesi Tunceli'ye davet etti.