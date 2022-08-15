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Yerel Tunceli'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 20:23:00 -
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Geyiksuyu köyünde yaşayan bir kişinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kök Hint keneviri ve 400 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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