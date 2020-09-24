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Aktüel Tunceli'de toplu ulaşım araçlarında "bilet sistemi" ya da "eldiven" kullanımı zorunluluğu
Aktüel

Tunceli'de toplu ulaşım araçlarında "bilet sistemi" ya da "eldiven" kullanımı zorunluluğu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:09:49 -
Tunceli'de toplu ulaşım araçlarında "bilet sistemi" ya da "eldiven" kullanımı zorunluluğu

TUNCELİ (AA) - Tuncel'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanması, bilet sisteminin mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni ek kararlar aldı.

Bu kapsamda kent genelinde şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına oy birliğiyle karar verildi.

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