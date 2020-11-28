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Gündem Tunceli'de teröristlere büyük darbe
Gündem

Tunceli'de teröristlere büyük darbe

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı etkin mücadele yürüten jandarma ekipleri, örgüte ait 14 sığınağı imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 08:01:00 -
Tunceli'de teröristlere büyük darbe

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik 14 sığınak imha edildi. Aynı zamanda teröristlere ait mühimmat ve yşam malzemesi ele geçirildi. 

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Büyükköy Bölgesinde 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 14 sığınak imha edilmiştir.Sığınaklar içerisinde,1 adet el telsizi, 1 adet cep telefonuna bağlı EYP düzeneği, 2 adet zaman ayarlı saat, 3 adet pil bloğu, 1 adet tablet, 1 adet verici, 1 adet sırt çantası, 2 adet ocak, çok miktarda kıyafet, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”denildi.

Açıklamada ayrıca terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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