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Gündem Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi
Gündem

Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda içinde gıda ve yaşam malzemesi bulunan teröristlere ait sığınağın ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 00:40:00 -
Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Tunceli’de gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait bir sığınak ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli-Hozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 adet el dürbünü, 4 adet küçük tüp, 1 adet 8’li pil bloğu, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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