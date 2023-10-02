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Gündem Tunceli’de şüpheli çanta paniği
Gündem

Tunceli’de şüpheli çanta paniği

Yeniakit Publisher
2023-10-02 20:06:00 - 2023-10-02 20:07:40
Tunceli’de şüpheli çanta paniği

Tunceli merkezde bir cadde üzerinde unutulan çanta, paniğe neden oldu. İhbar üzerine polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, çantanın sahibinin ortaya çıkmasıyla durum normale döndü.

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerine bırakılmış çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler caddeyi güvenlik şeridiyle çevirerek trafiğe kapattı.

Olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken, çantayı unutan kadının olay yerine gelerek çantasını almasıyla durum normale döndü.

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