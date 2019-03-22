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Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi kapsamında pet şişe getirene bez çanta

Tunceli’de "SıfırAtık" projesi kapsamında5 plastik şişe getirene bez çanta verilmeye başlandı.

22 Mart 2019 Cuma 12:45
Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi kapsamında pet şişe getirene bez çanta

Tunceli’de "SıfırAtık" projesi kapsamında5 plastik şişe getirene bez çanta verilmeye başlandı. Toplamda 20 bin bez çantanın dağıtımı yapılacağı belirtildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan"Sıfır Atık" projesi kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla Tunceli Belediyesi tarafından 5 plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıtılmaya başlandı.Bu kapsamda Belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü birlikte etkinlik düzenledi. Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların getirdiği plastik şişeler konteynerlere konulurken, 5 plastik şişe getirene, belediye tarafından hazırlanan 20 bin bez çantanın da dağıtımına başlandı.


Ayrıca örencilere çevre bilincini aşılamak için “Sıfır Atık Sıfır Kayıp Çevreci Nesil Eğitim Serisi” hediye edildi.



"1 ayda 20 ağaç kurtarmış olduk"


Yapılan çalışma ile ilgili bilgi v eren Vali Tuncay Sonel,"Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle, Türkiye genelinde ‘Sıfır Atık’ kampanyası aylardır devam ediyor.Biz de Tunceli olarak hem valiliğimiz ve belediyemiz hem de Jandarmamızdan emniyetimize kadar tüm kurumlarımız projeyi hem Tunceli merkezde hem de 7 ilçemizde gayet güzel bir şekilde sürdürüyoruz. 1 ay içerisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümle yaklaşık 20 ağaç kurtarmış olduk. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.


Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Sonel, “Tüm kurumlarımıza ayrıştırma ile ilgili araçlarımızı, depolarımızı yerleştirdik ve 20 bin adet bez torba hazırladık. Çünkü plastiğin, poşetin kendini imha etmesi yaklaşık 400 yıl sürüyor. En sağlıklısı bez torba. Eskiden fileler vardı. Yine bez torbaları kullanacağız.Yalnız bu bez torbadan 1 tane almak için 5 tane pet şişe getirmeniz gerekiyor. Yine tüm öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak için ’Sıfır Atık Sıfır Kayıp Çevreci Nesil Eğitim Serisi’ dağıtıyoruz. Tunceli, eğitim ve kültürü yüksek bir şehrimiz. Başta çocuklarımız vatandaşlarımız çok duyarlı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:45
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