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Aktüel

Tunceli'de şehitler için anma töreni

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:53:35 -
Tunceli'de şehitler için anma töreni

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından Güneybaşı köyünde şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle anıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1993 ve 1997 yıllarında terör örgütü PKK tarafından Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde şehit edilen vatandaşlar için anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Alfabenin her harfine terör örgütü kurdular ve çocuklarımızı kandırdılar. Kendi emellerine alet ettiler. Bunlar bu merhametli milletin, yüce Türk milletinin üzerinde emelleri olan ne kadar bozma ne kadar dönme varsa batıyla-haçlı dediğimiz zihniyetle bir oldular bu milletin üzerine yöneldiler. Bunlar bu milletin evladı olamazlar. Bakın 6 masum canımız PKK terör örgütüne mensup hainlerce şehit edildi. Yine 2 kahramanımız vatan, bayrağı, toprağı, imanı için mücadele verirken bu hainlerce şehit edildi. Bunlar hainlikleriyle cehennemi boylayacaklar. Bu kararlı mücadeleden bu millet vazgeçemeyecek. Şahadet bizim yolumuz. Kahramanlarımızın yolunda hepimiz yürümeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin vesilesiyle de geçmişten bugüne başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi ve de gerek ilim gerek aklı gerekse de bedeniyle ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programı şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle son buldu.

Programa Vali Özkan'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldığı kaydedildi.


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