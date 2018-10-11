Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya alındı

Tunceli'de bir çiftçiye ait büyükbaş hayvanın telef olmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin hayvandan aldıkları numunede şarbon tespit edildi.

Şarbon tespitinin ardından köyün karantina altına alındığını ifade eden yetkililer, köye hayvan giriş çıkışlarını da durdurdu.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya tarafından yapılan açıklamada, köyde 21 günlük bir karantina planının uygulanacağı ifade edildi.

Kaya ayrıca, köydeki bütün hayvanların aşılandığını, ölen hayvandan başka köy içinde herhangi bir şarbon vakasına rastlanmadığını belirtti.