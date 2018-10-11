THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde telef olan büyükbaş hayvanda şarbon tespit edildi. Bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 20:00
Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya alındı

Tunceli'de bir çiftçiye ait büyükbaş hayvanın telef olmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin hayvandan aldıkları numunede şarbon tespit edildi.

Şarbon tespitinin ardından köyün karantina altına alındığını ifade eden yetkililer, köye hayvan giriş çıkışlarını da durdurdu.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya tarafından yapılan açıklamada, köyde 21 günlük bir karantina planının uygulanacağı ifade edildi.

Kaya ayrıca, köydeki bütün hayvanların aşılandığını, ölen hayvandan başka köy içinde herhangi bir şarbon vakasına rastlanmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 20:00
  1. Tunceli
  2. şarbon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    148 kaçak yakalandı
    1. 148 kaçak yakalandı
    2. Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü
    3. Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya..
    4. Robinho'dan Fenerbahçe açıklaması
    5. İdam edilmeyi bekleyen 100 yaşındaki..
    6. Savunma Sanayi Komitesi'nde önemli..
    7. İltihaplı bel romatizması nedir?
    8. Milli Takıma katılmadı! Cezası açıklandı
    9. Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
    10. Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması
    11. A Milli Takım'ın Bosna 11'i belli oldu
    12. Kasvetli mekan insana sıkıntı verir
    13. Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap geldi
    14. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    15. Kolombiya'da Toprak Kayması: 11 Ölü
    16. Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman..
    17. Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman..
    18. Alyans seçerken...
    19. Arda Turan gözaltına mı alınacak?
    20. Arda Turan, hakkında verilen yakalama..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama