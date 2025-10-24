  • İSTANBUL
Tunceli'de sağlık personeline kritik eğitim! Travma desteği öğretiliyor
Tunceli’de sağlık personeline kritik eğitim! Travma desteği öğretiliyor

Tunceli'de sağlık personeline kritik eğitim! Travma desteği öğretiliyor

Tunceli’de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli personellere, Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) eğitimi verildi. Eğitim, acil durumlarda etkin müdahaleyi artırmayı ve hayat kurtarmayı hedefliyor.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personellere yönelik TİLYAD eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programı, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve hekimlerin travma hastalarına yönelik müdahale becerilerini geliştirmeyi amaçladı. Eğitim süresince travma mekanizmasının değerlendirilmesi, olay yeri güvenliği ve hasta yaklaşımı, havayolu yönetimi, solunum ve dolaşım desteği, kafa, omurga, toraks ve batın travmalarında yaklaşım, taşıma teknikleri, stabilizasyon yöntemleri ile senaryo bazlı uygulamalar ve vaka analizleri gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındı.

Katılımcılara, yaşam kurtarma zincirinin hastane öncesi halkasında etkin ve güvenli müdahale becerileri kazandırılması hedeflendi. Eğitim sonunda sağlık profesyonellerine teorik ve uygulamalı sınavlar yapılarak kurs süreci tamamlandı.

