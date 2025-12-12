  • İSTANBUL
Spor Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi
Spor

Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi

Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi. Milli yıldızın Transfermarkt’teki piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi.

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre Real Madrid forması giyen Arda'nın piyasa değeri 60 milyon Euro’dan 90 milyon Euro’ya yükseltildi.

Fenerbahçe’den İspanyol ekibine transfer olan Milli yıldızımız Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 22 maça çıkıp 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

