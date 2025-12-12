Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşmesinde, Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, savunma sanayi ve kültürel alanlar başta olmak üzere, işbirliğini her alanda ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, savunma sanayi ve kültürel alanlar başta olmak üzere, işbirliğini her alanda ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, Berdimuhammedov'u, Daimi Tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenledikleri uluslararası forum nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmenin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte o açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” için bulunduğu Türkmenistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye’nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB’nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğimizi, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimizi belirtti.

Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye’deki son durum ile Güney Kafkasya’daki barış süreci konuları da ele alındı.