Enver Aysever’i rezil eden değerlendirme: Yalılarda onlar oturuyor ama parayı sağcılar seviyor!

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, "Ömrüm boyunca bu ülkeye komünizm gelmesin diye mücadele ettim, pişmanım. Komünizme artık gerek yok. Çünkü istedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza, mülkünüze el konuluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Enver Aysever ise bu sözleri "Hasan İmamoğlu, oğlunun başına gelenlerin sağcılıktan dolayı geldiğini anlayamamış. Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" ifadeleriyle eleştirdikten sonra "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Aysever’in sözlerini Akit TV’nin Manşetlerin Dili programında değerlendiren Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Enver Aysever’i rezil rüsva etti.