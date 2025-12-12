  • İSTANBUL
Gündem Son dakika! Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Meclis lokantasında küçük yaştaki stajyer meslek lisesi öğrencilerine yönelik cinsel taciz iddiasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar soruşturma bürosunun talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

TBMM Genel Sekreterliği ise 19 Kasım’da sunulan dilekçenin ardından 20 Kasım’da idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan bir personel tutuklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor... 

